Найкраща молода легкоатлетка Європи Левченко: Спочатку закликаю хлопців до дій, а потім кажу, що мені нема коли

Юлія Левченко

Українська легкоатлетка Юлія Левченко, яку визнано найкращою в Європі у 2017 році, має багато пропозицій вийти заміж.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Спорт-Експресу.

"У соцмережах заміж звуть. Постійно. Найцікавіше, що вживу не кликав ще ніхто. А в соцмережах всі дуже сміливі. Йдуть в атаку навіть без знайомства. "Привіт, я Джордж. Виходь за мене". Усе чітко і по справі. Реагуєш на таке з посмішкою. Іноді навіть відповідаю смішинками", - розповіла спортсменка.

"Але якби молоді люди були сміливіші в житті, це вражало б більше. В інтернеті можна написати що завгодно. А ти, заради інтересу, спробуй в реальності", - додала стрибунка в висоту.

"Таке рідко, але іноді все-таки буває. І якось це теж неоднозначно. З одного боку - класно, не побоявся і підійшов. А з іншого - ну у мене ж зовсім немає часу. Так що це приємно, але, як правило: "Спасибі і до побачення". Блін, я така дівчина. Спочатку кажу: хлопці, дійте. А потім відразу ж - мені ніколи", - сказала Левченко.

Нагадаємо, що Левченко залишилась без медалі на зимовому чемпіонаті світу.