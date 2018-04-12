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12.04.2018  13:45

Левченко: Мені не пропонували змінити громадянство, а от тренера постійно кудись кличуть

Юлія Левченко

Українській легкоатлетці Юлії Левченко не пропонували змінити громадянство, на відміну від її тренерки.

Про це найкраща молода легкоатлетка Європи 2017 розповіла в шоу отдушивдушу.

"У нас всі говорять: "У вас, напевно, всіх спортсменів хочуть забрати". Ні, у нас тренера хочуть забрати, вічно її кудись забирають. До Туреччини пропонували, в Емірати, по-моєму, теж. Не знаю, чому вона не погоджується", - сказала спортсменка.

"Коли приїжджаєш виступати за іншу країну, завжди багато пропонують, але ти там потрібен як спортсмен, який показує високі результати. У разі збою, травми, невдач, як до тебе будуть ставитися?" - запитує Юлія.

"Усе-таки, у мене патріотизм присутній. Мурашки по шкірі, коли піднімається прапор України. Ти розумієш, що щось зробив, зараз підніметься весь стадіон слухати гімн твоєї країни. Для мене це важливо", - запевнила Левченко.

Раніше Левченко розповіла, як поводиться з хлопцями.





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