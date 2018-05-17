Українські легкоатлети отримали нову форму, понад 15-річну співпрацю із Nike завершено. ФОТО

У Федерації легкої атлетики України оголосили про зміну технічного партнера збірних.

Українські спортсмени, що виступатимуть на офіційних міжнародних змаганнях, будуть одягнені в екіпіровку від компанії Asics.

Контракт між японською компанією та ФЛАУ укладено строком на 4 роки. Дебют українців на офіційних стартах відбудеться у Берліні, де у серпні відбудеться чемпіонат Європи.

Таким чином, завершено співпрацю із іншою всесвітньо відомим виробником Nike. Американці вдягали українських легкоатлетів з 2002 року.

Презентація форми команди відбулася у Києві 17 травня - нове екіпірування представили молоді українські легкоатлети - Олександр Нічіпорук (переможець юніорського Кубку Європи, чемпіон України з метання спису), Захар Міщенко (чемпіон України, призер Кубку Європи, фіналіст юніорських чемпіонатів світу та Європи з метання спису), Тетяна Фетіскіна (призерка Кубку Європи, фіналістка юнацького чемпіонату світу з метання спису).

Також у презентації взяли участь і більш досвідчені та титуловані спортсмени - чемпіон світу-2005 у стрибках у висоту Юрій Кримаренко, бронзова призерка чемпіонату Європи в естафеті 4Х400 м Ольга Бібік та учасниці ОІ-2016 у бар'єрному спринті Ганна Плотіцина.

В урочистому підписанні контракту із Asics взяли участь президент ФЛАУ Ігор Гоцул та президент НОК України Сергій Бубка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яких легкоатлетів було визнано найкращими у 2017 році.