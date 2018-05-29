Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Легка атлетика
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
58 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
29.05.2018  14:53

Україна прийме командний чемпіонат Європи

Стадіон Авангард

У 2019 му році в Луцьку пройдуть змагання Суперліги командного чемпіонату Європи з багатоборства.

Континентальна першість проходить в чотирьох лігах, а Суперліга є найвищою сходинкою.

"6-7 липня 2019 року вісім найсильніших європейських команд, включаючи збірну України, в Луцьку боротимуться за перемогу в Суперлізі командного чемпіонату Європи. - говорить президент Федерації легкої атлетики України Ігорь Гоцул.

Ці змагання зламають сумну тенденцію, коли Україна була позбавлена ​​права проведення міжнародних легкоатлетичних змагань на протязі тривалого часу ", - цитує Гоцула zn.ua

Раніше стало відомо, скільки гостей відвідало фінал ЛЧ у Києві.





Читай також
Українці завоювали два золота на етапі Кубка світу
Продовження легенди: визначилися фіналісти чемпіонату НБА 2017/18. ВІДЕО
Португалія сенсаційно зіграла в нічию з Тунісом перед чемпіонатом світу. ВІДЕО
Ліверпуль підписав першого новачка за 50 мільйонів
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
16:52
Бокс. Президент WBC назвав фаворита бою Усик - Гасієв
16:28
Футбол. Матч Україна - Албанія можуть скасувати
16:23
Футбол. Форвард Карпат провів 84 хвилини за збірну Болівії в матчі з США
16:00
Футбол. Стали відомі можливі суперники Ворскли у Лізі Європи
15:46
Бокс. Головкіну доведеться битися з Дерев'янченком?
15:25
Футбол. Селезньов розповів, чому матч проти Марокко важливий для України
15:12
Футбол. Порту ще може продати футболіста, яким цікавиться Динамо
14:53
Легка атлетика. Україна прийме командний чемпіонат Європи
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.03.2017

Килипко та Никифоров - про те, як їм вдалося здобути медалі чемпіонату Європи у приміщенні
Бронзові призери європейської першості у Белграді поділилися враженнями від виступу.
Наталія Прищепа - чемпіонка Європи у бігу на 800 метрів. ВІДЕО
Саладуха: Те, що ми зараз переживаємо - трагедія для всіх
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!