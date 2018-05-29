Україна прийме командний чемпіонат Європи

Стадіон Авангард

У 2019 му році в Луцьку пройдуть змагання Суперліги командного чемпіонату Європи з багатоборства.

Континентальна першість проходить в чотирьох лігах, а Суперліга є найвищою сходинкою.

"6-7 липня 2019 року вісім найсильніших європейських команд, включаючи збірну України, в Луцьку боротимуться за перемогу в Суперлізі командного чемпіонату Європи. - говорить президент Федерації легкої атлетики України Ігорь Гоцул.



Ці змагання зламають сумну тенденцію, коли Україна була позбавлена ​​права проведення міжнародних легкоатлетичних змагань на протязі тривалого часу ", - цитує Гоцула zn.ua

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