Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
58 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 14:53
Україна прийме командний чемпіонат Європи
|Стадіон Авангард
У 2019 му році в Луцьку пройдуть змагання Суперліги командного чемпіонату Європи з багатоборства.
Континентальна першість проходить в чотирьох лігах, а Суперліга є найвищою сходинкою.
"6-7 липня 2019 року вісім найсильніших європейських команд, включаючи збірну України, в Луцьку боротимуться за перемогу в Суперлізі командного чемпіонату Європи. - говорить президент Федерації легкої атлетики України Ігорь Гоцул.
Ці змагання зламають сумну тенденцію, коли Україна була позбавлена права проведення міжнародних легкоатлетичних змагань на протязі тривалого часу ", - цитує Гоцула zn.ua
Раніше стало відомо, скільки гостей відвідало фінал ЛЧ у Києві.
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