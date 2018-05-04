Російських атлетів відсторонили від важливих змагань через підозру у вживанні допінгу
Одразу п'ятьох російських атлетів, які виступають під нейтральним прапором, позбавлено права взяти участь у командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби.
Мова йде про заборону для Ольги Єлисєєвої, Клавдії Афанасьєвої, Юлії Ліпанової, Сєрґєя Широбокова та Сєрґєя Шаріпова.
Дане рішення було прийнято через розслідування, яке проводиться в зв'язку з можливою участю спортсменів в тренувальному таборі під керівництвом Віктора Чєгіна. У 2016 році він був довічно усунений від тренерської діяльності після ряду допінгових порушень його вихованців.
Заборона на участь у змаганнях поки стосується лише чемпіонату світу в Китаї. Подальший статус цієї п'ятірки легкоатлетів буде вирішене після закінчення розслідування інциденту з Чєгіним, пише sport-express.ru.
Першість світу відбудеться 4-5 травня у китайському Тайцані.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що від виступу у першості відмовився українець Руслан Дмитренко.
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