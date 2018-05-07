Українці виграли два золота на марафоні в Німеччині

Іван Бабарика

Українець Іван Бабарика переміг на марафоні Gutenberg Marathon Mainz.



Захистити минулорічний титул виявилося не так просто. Поляк Павел Охал склав серйозну конкуренцію Бабариці і на фініші поступився йому лише трьома секундами. Час українця – 2:24.36 год, пише ФЛАУ.



У змаганнях серед жінок польсько-українське протистояння закінчилося на користь польки Ольги Охал-Календарової (2:41.21 год). У Ірини Масник 2:52.11 год і друге місце.



Лише перемогою Бабарики українці на змаганнях у Майнці не обмежилися. Атлети крім марафону змагалися ще й з півмарафонського бігу. У змаганнях серед жінок поза будь-якою конкуренцією була Марина Немченко. Її час – 1:16.46 год.

Раніше повідомлялося, що українець виграв ультрамарафон в Нью-Йорку.

Також була інформація, що українка фінішувала третьою на півмарафоні у Франції.