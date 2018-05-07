Українці виграли два золота на марафоні в Німеччині
|Іван Бабарика
Українець Іван Бабарика переміг на марафоні Gutenberg Marathon Mainz.
Захистити минулорічний титул виявилося не так просто. Поляк Павел Охал склав серйозну конкуренцію Бабариці і на фініші поступився йому лише трьома секундами. Час українця – 2:24.36 год, пише ФЛАУ.
У змаганнях серед жінок польсько-українське протистояння закінчилося на користь польки Ольги Охал-Календарової (2:41.21 год). У Ірини Масник 2:52.11 год і друге місце.
Лише перемогою Бабарики українці на змаганнях у Майнці не обмежилися. Атлети крім марафону змагалися ще й з півмарафонського бігу. У змаганнях серед жінок поза будь-якою конкуренцією була Марина Немченко. Її час – 1:16.46 год.
Раніше повідомлялося, що українець виграв ультрамарафон в Нью-Йорку.
Також була інформація, що українка фінішувала третьою на півмарафоні у Франції.
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