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07.05.2018  09:58

Українці виграли два золота на марафоні в Німеччині

Іван Бабарика

Українець Іван Бабарика переміг на марафоні Gutenberg Marathon Mainz.

Захистити минулорічний титул виявилося не так просто. Поляк Павел Охал склав серйозну конкуренцію Бабариці і на фініші поступився йому лише трьома секундами. Час українця – 2:24.36 год, пише ФЛАУ.

У змаганнях серед жінок польсько-українське протистояння закінчилося на користь польки Ольги Охал-Календарової (2:41.21 год). У Ірини Масник 2:52.11 год і друге місце.

Лише перемогою Бабарики українці на змаганнях у Майнці не обмежилися. Атлети крім марафону змагалися ще й з півмарафонського бігу. У змаганнях серед жінок поза будь-якою конкуренцією була Марина Немченко. Її час – 1:16.46 год.

Раніше повідомлялося, що українець виграв ультрамарафон в Нью-Йорку.

Також була інформація, що українка фінішувала третьою на півмарафоні у Франції.





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