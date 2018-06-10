На етапі Діамантової ліги в Стокгольмі українка Левченко лише 4-а
|Юлія Левченко
Українка Юлія Левченко фінішувала четвертою в стрибку у висоту на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.
Найкращим результатом Юлії стала висота в 1,94 метра. Це повторення її рекорду в поточному сезоні. Левченко намагалася взяти 1,97 метра, але всі спроби вийшли невдалими.
Переможницею етапу стала росіянка Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором. Вона взяла висоту в 2 метри з першої спроби. Цією ж позначки досягла представниця Болгарії Мірела Демірева, але їй вдалося це зробити з третьої спроби, тому вона фінішувала другою.
У загальному заліку Діамантової ліги Левченко йде на 4-му місці з 9 очками. Лідирує Ласіцкене з 24 очками. Ще одна українка, Катерина Табашник, на 6-му рядку з 6 очками, пише sportarena.com.
Раніше Левченко розповіла, що їй не пропонували змінити громадянство, а от тренера постійно кудись кличуть.
Також була інформація, що Левченко залишилась без медалі на зимовому чемпіонаті світу.
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