Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
76 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 16:25
Українка стала призеркою престижного європейського турніру
|Олена Колесниченко/uaf.org.ua
Олена Колесниченко з найкращим результатом нинішнього сезону стала третьою з бігу на 400 метрів з бар’єрами на змаганнях I Grand Prix Gliwic у Польщі.
Українка подолала дистанцію за 57,22 с. Перемогла Амінат Юсуф Джамал з Бахрейну (55,63 с).
Найкращий результат нинішнього сезону з бігу на 200 метрів показала і Єлизавета Бризгіна. Подолавши дистанцію за 23,63 с, вона стала п’ятою, повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Нагадаємо, Ольга Харлан стала Жінкою року 2018 в номінації спорт.
Крім того, ми розповідали вам про неповторних українок, якими має пишатися вся країна.
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