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11.06.2018  16:25

Українка стала призеркою престижного європейського турніру

Олена Колесниченко/uaf.org.ua

Олена Колесниченко з найкращим результатом нинішнього сезону стала третьою з бігу на 400 метрів з бар’єрами на змаганнях I Grand Prix Gliwic у Польщі.

Українка подолала дистанцію за 57,22 с. Перемогла Амінат Юсуф Джамал з Бахрейну (55,63 с).

Найкращий результат нинішнього сезону з бігу на 200 метрів показала і Єлизавета Бризгіна. Подолавши дистанцію за 23,63 с, вона стала п’ятою, повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Нагадаємо, Ольга Харлан стала Жінкою року 2018 в номінації спорт

Крім того, ми розповідали вам про неповторних українок, якими має пишатися вся країна.





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