Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
195 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 20:22
Болт зіграв свій перший футбольний матч
|Усейн Болт / ФК Стремсгодсет
Восьмиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Усейн Болт дебютував за норвезький футбольний клуб Стремсгодсет.
Про це повідомляє прес-служба команди.
У товариському матчі проти юнацької збірної Норвегії (U-19) Болт вийшов на заміну на 71-й хвилині. До цього моменту Стремсгодсет поступався з рахунком 1:0.
Ямайський спортсмен залишався на полі до кінця гри і завдав один удар в бік воріт. Рахунок матчу залишився незмінним - перемогу здобула юнацька збірна.
Нагадаємо, що Болт тренувався з дортмундською Боруссією.
Пізніше тренер Боруссії Д заявив, що фізичні кондиції Болта сильно відрізняються від футбольних.
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