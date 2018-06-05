Болт зіграв свій перший футбольний матч

Усейн Болт / ФК Стремсгодсет

Восьмиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Усейн Болт дебютував за норвезький футбольний клуб Стремсгодсет.

Про це повідомляє прес-служба команди.

У товариському матчі проти юнацької збірної Норвегії (U-19) Болт вийшов на заміну на 71-й хвилині. До цього моменту Стремсгодсет поступався з рахунком 1:0.

Ямайський спортсмен залишався на полі до кінця гри і завдав один удар в бік воріт. Рахунок матчу залишився незмінним - перемогу здобула юнацька збірна.

Нагадаємо, що Болт тренувався з дортмундською Боруссією.

Пізніше тренер Боруссії Д заявив, що фізичні кондиції Болта сильно відрізняються від футбольних.