Королівські перегони повернуться на українські екрани
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Перший автомобільний телеканал навесні розпочне прямі трансляції етапів Формули 1 в Україні.
Уперше з 2012 року вболівальники зможуть спостерігати трансляції у прямому ефірі гоночних вікендів Формули 1.
Трансляція охопить увесь вікенд, включаючи гоночні практики, кваліфікацію і, звісно, гонку. Все це відбудеться не лише у прямих ефірах, а й із повторами наступними днями.
Трансляція почнеться вже з першого австралійського етапу 23 березня.
Ім’я коментатора трансляцій Формули 1 в Україні допоки не відомо — тривають перемовини.
Повернення Формули 1 відбулось у співпраці медіагрупи Автоцентр і компанії Renault Україна.
Угоду розраховано на три роки, пише motorsport.
Нагадаємо, що британець Льюїс Хемілтон є діючим чемпіоном світу, а також визнанений найкращим гонщиком 2018 року.
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