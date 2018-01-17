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17.01.2018  18:50

Королівські перегони повернуться на українські екрани

Новий логотип Ф1

Перший автомобільний телеканал навесні розпочне прямі трансляції етапів Формули 1 в Україні.

Уперше з 2012 року вболівальники зможуть спостерігати трансляції у прямому ефірі гоночних вікендів Формули 1.

Трансляція охопить увесь вікенд, включаючи гоночні практики, кваліфікацію і, звісно, гонку. Все це відбудеться не лише у прямих ефірах, а й із повторами наступними днями.

Трансляція почнеться вже з першого австралійського етапу 23 березня.

Ім’я коментатора трансляцій Формули 1 в Україні допоки не відомо — тривають перемовини.

Повернення Формули 1 відбулось у співпраці медіагрупи Автоцентр і компанії Renault Україна.

Угоду розраховано на три роки, пише motorsport.

Нагадаємо, що британець Льюїс Хемілтон є діючим чемпіоном світу, а також визнанений найкращим гонщиком 2018 року.
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