127 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.01.2018 21:31
Екс-тренер Челсі бере участь у ралі Дакар, де пройшов уже два етапи
|Віллаш-Боаш (справа) і його штурман
Португальський тренер Андре Віллаш-Боаш вирішив спробувати свої сили в іншому виді спорту.
Про це повідомляє Fourfourtwo.
Екс-наставник Порту, Челсі та Тоттенгема Андре Віллаш-Боаш не нудьгує після відходу з китайського Шанхай СІПГ. 40-річний португалець бере участь у ралі Дакар та посідає 45 місце після двох етапів гонки.
Штурманом спеціаліста на ралі є відомий мотогонщик Рубен Фаріа, який посів 2 місце у загальному заліку Дакара у 2013 році, пише Футбол 24.
Раніше повідомлялося, що Віллаш-Боаш може очолити Вердер.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
|
30.07.2017
Гран Прі Угорщини. Тріумф Феттеля і переможний дубль Ferrari
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua