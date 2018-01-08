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08.01.2018  21:31

Екс-тренер Челсі бере участь у ралі Дакар, де пройшов уже два етапи

Віллаш-Боаш (справа) і його штурман

Португальський тренер Андре Віллаш-Боаш вирішив спробувати свої сили в іншому виді спорту.

Про це повідомляє Fourfourtwo.

Екс-наставник Порту, Челсі та Тоттенгема Андре Віллаш-Боаш не нудьгує після відходу з китайського Шанхай СІПГ. 40-річний португалець бере участь у ралі Дакар та посідає 45 місце після двох етапів гонки.

Штурманом спеціаліста на ралі є відомий мотогонщик Рубен Фаріа, який посів 2 місце у загальному заліку Дакара у 2013 році, пише Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що Віллаш-Боаш може очолити Вердер.
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