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08.01.2018  22:51

Зірка раллі Дакару потрапив в аварію і зазнав травм голови та шиї

Нані Рома

Гонщик команди X-Raid Хоан Нані Рома потрапив в аварію на третьому етапі ралі Дакар-2018.

Про це повідомляє Motorsport.

"Міні" іспанця перекинулася за 1 км до закінчення 296-кілометрової спецділянки.

Екіпаж дістався до фінішу самостійно, проте, якщо здоров'я штурмана Алекса Харо не викликало в медиків ніяких побоювань, то у Нані Роми діагностовані травми голови та шиї.

45-річного гонщика відправили на вертольоті до місцевого аеропорту Іке, звідки його переправлять до Ліми, столиці Перу, для нового огляду.

Імовірно, ця подія призведе до закінчення виступу спортсмена на нинішньому ралі-рейді, пише Трибуна.

Зазначимо, що Нані Рома двічі тріумфував на ралі Дакар: у класі мотоциклів (2004) і класі позашляховиків (2014).

Нагадаємо, що екс-тренер Челсі бере участь у ралі Дакар, де пройшов уже два етапи.
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