Зірка раллі Дакару потрапив в аварію і зазнав травм голови та шиї
|Нані Рома
Гонщик команди X-Raid Хоан Нані Рома потрапив в аварію на третьому етапі ралі Дакар-2018.
Про це повідомляє Motorsport.
"Міні" іспанця перекинулася за 1 км до закінчення 296-кілометрової спецділянки.
Екіпаж дістався до фінішу самостійно, проте, якщо здоров'я штурмана Алекса Харо не викликало в медиків ніяких побоювань, то у Нані Роми діагностовані травми голови та шиї.
45-річного гонщика відправили на вертольоті до місцевого аеропорту Іке, звідки його переправлять до Ліми, столиці Перу, для нового огляду.
Імовірно, ця подія призведе до закінчення виступу спортсмена на нинішньому ралі-рейді, пише Трибуна.
Зазначимо, що Нані Рома двічі тріумфував на ралі Дакар: у класі мотоциклів (2004) і класі позашляховиків (2014).
Нагадаємо, що екс-тренер Челсі бере участь у ралі Дакар, де пройшов уже два етапи.
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