Вільямс презентував новий болід для Формули 1. ВІДЕО

Британська команда Формули-1 Вільямс представила новий болід на сезон-2018.

Автомобіль отримав індекс FW-41.

Повідомляється, що констуктор особливо постаралися над аеродинамікою, вагою, а також структурою шасі.

Ladies and gentlemen, meet the Williams Mercedes FW41 😍



