55 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.02.2018 22:58
Вільямс презентував новий болід для Формули 1. ВІДЕО
|twitter WilliamsRacing
Британська команда Формули-1 Вільямс представила новий болід на сезон-2018.
Автомобіль отримав індекс FW-41.
Повідомляється, що констуктор особливо постаралися над аеродинамікою, вагою, а також структурою шасі.
Ladies and gentlemen, meet the Williams Mercedes FW41 😍— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 15 лютого 2018 р.
Full story here 👉 https://t.co/3H6FpGDBZg #FW41 #WeAreRacing #F1 #WilliamsLaunch pic.twitter.com/yMvJ6rYlX4
Нагадаємо, що Перший автомобільний телеканал навесні розпочне прямі трансляції етапів Формули 1 в Україні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій