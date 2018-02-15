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15.02.2018  22:58

Вільямс презентував новий болід для Формули 1. ВІДЕО

twitter WilliamsRacing

Британська команда Формули-1 Вільямс представила новий болід на сезон-2018.

Автомобіль отримав індекс FW-41.

Повідомляється, що констуктор особливо постаралися над аеродинамікою, вагою, а також структурою шасі.

Нагадаємо, що Перший автомобільний телеканал навесні розпочне прямі трансляції етапів Формули 1 в Україні.
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