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23.03.2018  08:41

Гран Прі Австралії. Хемілтон виграв першу практику

 

Гонщики Мерседеса Льюїс Хемілтон і Валттері Боттас стали найшвидшими на першій практиці Гран Прі Австралії.

Раніше повідомлялося, що Королівські перегони повернуться на українські екрани.

Гран Прі Австралії

Альберт-парк, Мельбурн

23 березня

1-а практика

1. Льюіс Хемілтон ("Мерседес") – 1.24,026 (27)
2. Валттері Боттас ("Мерседес") +0,551 (29)
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,745 (26)
4. Кімі Райкконен ("Феррарі") +0,849 (23)
5. Себастьян Феттель ("Феррарі") +0,969 (22)
6. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") +1,037 (25)
7. Ромен Грожан ("Хаас") +1,704 (24)
8. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1,870 (16)
9. Карлос Сайнс-молодший ("Рено") +1,896 (23)
10. Стоффель Вандорн ("Макларен") +2,456 (15)
11. Пьєр Гаслі ("Торо Россо") +2,468 (25)
12. Сєргєй Сіроткін ("Вільямс") +2,510 (25)
13. Ніко Хюлькенберг ("Рено") +2,557 (25)
14. Естебан Окон ("Форс-Індія") +2,579 (30)
15. Ланс Стролл ("Вільямс") +2,610 (30)
16. Серхіо Перес ("Форс-Індія") +2,741 (26)
17. Кевін Магнуссен ("Хаас") +3,009 (13)
18. Брендон Хартлі ("Торо Россо") +3,719 (16)
19. Маркус Ерікссон ("Заубер") +3,938 (28)
20. Шарль Леклер ("Заубер") +4,827 (28)





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