Гран Прі Австралії. Хемілтон виграв першу практику

Гонщики Мерседеса Льюїс Хемілтон і Валттері Боттас стали найшвидшими на першій практиці Гран Прі Австралії.

Раніше повідомлялося, що Королівські перегони повернуться на українські екрани.

Гран Прі Австралії

Альберт-парк, Мельбурн

23 березня

1-а практика



1. Льюіс Хемілтон ("Мерседес") – 1.24,026 (27)

2. Валттері Боттас ("Мерседес") +0,551 (29)

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,745 (26)

4. Кімі Райкконен ("Феррарі") +0,849 (23)

5. Себастьян Феттель ("Феррарі") +0,969 (22)

6. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") +1,037 (25)

7. Ромен Грожан ("Хаас") +1,704 (24)

8. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1,870 (16)

9. Карлос Сайнс-молодший ("Рено") +1,896 (23)

10. Стоффель Вандорн ("Макларен") +2,456 (15)

11. Пьєр Гаслі ("Торо Россо") +2,468 (25)

12. Сєргєй Сіроткін ("Вільямс") +2,510 (25)

13. Ніко Хюлькенберг ("Рено") +2,557 (25)

14. Естебан Окон ("Форс-Індія") +2,579 (30)

15. Ланс Стролл ("Вільямс") +2,610 (30)

16. Серхіо Перес ("Форс-Індія") +2,741 (26)

17. Кевін Магнуссен ("Хаас") +3,009 (13)

18. Брендон Хартлі ("Торо Россо") +3,719 (16)

19. Маркус Ерікссон ("Заубер") +3,938 (28)

20. Шарль Леклер ("Заубер") +4,827 (28)

