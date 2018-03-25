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25.03.2018  09:55

Феттель виграв Гран Прі Австралії

Себастьян Феттель

25 березня в Австралії відбувся перший етап чемпіонату Формули-1 у 2018 році.

Перемогу в гонці здобув пілот Феррарі Себастьян Феттель, другим фінішував Мерседес Льюїса Хемілтона, а на третьому місце опинився Кімі Райкконен на Феррарі.

Нагадаємо, що у кваліфікації Феттель посів п'яту сходинку

Гран Прі Австралії

Альберт-парк, Мельбурн

25 березня

Гонка

1. Себастьян Феттель (Феррарі) – 58 кіл
2. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +5,036
3. Кімі Райкконен (Феррарі) +6,309
4. Даніель Ріккардо (Ред Булл) +7,069
5. Фернандо Алонсо (Макларен) +27,886
6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +28,945
7. Ніко Гюлькенберг (Рено) +32,671
8. Валттері Боттас (Мерседес) +34,339
9. Стоффель Вандорн (Макларен) +34,921
10. Карлос Сайнс-молодший (Рено) +45,722





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