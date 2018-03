Феттель виграв Гран Прі Австралії

25 березня в Австралії відбувся перший етап чемпіонату Формули-1 у 2018 році.

Перемогу в гонці здобув пілот Феррарі Себастьян Феттель, другим фінішував Мерседес Льюїса Хемілтона, а на третьому місце опинився Кімі Райкконен на Феррарі.

Нагадаємо, що у кваліфікації Феттель посів п'яту сходинку

Гран Прі Австралії

Альберт-парк, Мельбурн

25 березня

Гонка

1. Себастьян Феттель (Феррарі) – 58 кіл

2. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +5,036

3. Кімі Райкконен (Феррарі) +6,309

4. Даніель Ріккардо (Ред Булл) +7,069

5. Фернандо Алонсо (Макларен) +27,886

6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +28,945

7. Ніко Гюлькенберг (Рено) +32,671

8. Валттері Боттас (Мерседес) +34,339

9. Стоффель Вандорн (Макларен) +34,921

10. Карлос Сайнс-молодший (Рено) +45,722

INITIAL CLASSIFICATION - LAP 58/58



Sebastian Vettel takes his third win in Australia



And with it takes his 💯th career podium!#AusGP #F1 pic.twitter.com/OekaE51XBO