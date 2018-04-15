Ріккардо виграв Гран Прі Китая

Даніель Ріккардо

15 квітня у Шанхаї відбулася гонка Формули 1.

Перемогу в ній здобув гонщик Ред Булла Даніель Ріккардо, другим фінішував Валтеррі Боттас на Мерседесі, а замкнув трійку Кімі Райкконен на Феррарі.

Нагадаємо, що Феттель виграв Гран Прі Австралії.

Гран Прі Австралії

Шанхай Інтернешнл, Шанхай

15 квітня

Гонка

1. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") – 56 кіл

2. Валттері Боттас ("Мерседес")

3. Кімі Райкконен ("Феррарі")

4. Льюїс Хемілтон ("Мерседес")

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

6. Ніко Гюлькенберг ("Рено")

7. Фернандо Алонсо ("Макларен")

8. Себастьян Феттель ("Феррарі")

9. Карлос Сайнс-молодший ("Рено")

10. Кевін Магнуссен ("Хаас")

11. Естебан Окон ("Форс-Індія")

12. Серхіо Перес ("Форс-Індія")

13. Стоффель Вандорн ("Макларен")

14. Ланс Стролл ("Вільямс")

15. Пьєр Гасли ("Торо Россо")

16. Сєргєй Сіроткін ("Вільямс")

17. Маркус Ерікссон ("Заубер")

18. Ромен Грожан ("Хаас")