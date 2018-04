Гран Прі Бахрейна. Райкконен виграв другу практику

Гонщики Феррарі Кімі Райкконен і Себастьян Феттель стали найшвидшими у другій практиці Бахрейна.

Раніше повідомлялося, що Феттель виграв Гран Прі Австралії.

Гран Прі Бахрейна

Бахрейн Інтернешнл, Сахір

Друга практика

6 квітня

1. Кімі Райкконен ("Феррарі") – 1.29,817 (32 кола)

2. Себастьян Феттель ("Феррарі") +0,011 (37)

3 Валттері Боттас ("Мерседес") +0,563 (31)

4. Льюіс Хемілтон ("Мерседес") +0,655 (32)

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,928 (32)

6. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") +0,934 (31)

7. Ніко Гюлькенберг ("Рено") +1,403 (34)

8. Пьєр Гаслі ("Торо Россо") +1,415 (38)

9. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1,465 (29)

10.Стоффель Вандорн ("Макларен") +1,605 (35)

11. Ромен Грожан ("Хаас") +1,774 (33)

12. Карлос Сайнс-молодший ("Рено") +1,784 (34)

13. Естебан Окон ("Форс-Індія") +1,992 (31)

14. Серхіо Перес ("Форс-Індія") +2,051 (34)

15. Кевін Магнуссен ("Хаас") +2,152 (35)

16. Шарль Леклер ("Заубер") 2,555 (37)

17. Ланс Стролл ("Вільямс") +2,565 (30)

18. Сєргєй Сіроткін ("Вільямс") +2,657 (37)

19. Маркус Ерікссон ("Заубер") +2,916 (32)

20. Брендон Хартлі ("Торо Россо") +3,091 (38)

INITIAL CLASSIFICATION (END OF #FP2)



Kimi takes the top spot - but has to park up early due to a loose wheel#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/JzmYNHDcQb