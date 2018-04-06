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06.04.2018  20:35

Гран Прі Бахрейна. Райкконен виграв другу практику

 

Гонщики Феррарі Кімі Райкконен і Себастьян Феттель стали найшвидшими у другій практиці Бахрейна.

Раніше повідомлялося, що Феттель виграв Гран Прі Австралії.

Гран Прі Бахрейна

Бахрейн Інтернешнл, Сахір

Друга практика

6 квітня

1. Кімі Райкконен ("Феррарі") – 1.29,817 (32 кола)
2. Себастьян Феттель ("Феррарі") +0,011 (37)
3 Валттері Боттас ("Мерседес") +0,563 (31)
4. Льюіс Хемілтон ("Мерседес") +0,655 (32)
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,928 (32)
6. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") +0,934 (31)
7. Ніко Гюлькенберг ("Рено") +1,403 (34)
8. Пьєр Гаслі ("Торо Россо") +1,415 (38)
9. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1,465 (29)
10.Стоффель Вандорн ("Макларен") +1,605 (35)
11. Ромен Грожан ("Хаас") +1,774 (33)
12. Карлос Сайнс-молодший ("Рено") +1,784 (34)
13. Естебан Окон ("Форс-Індія") +1,992 (31)
14. Серхіо Перес ("Форс-Індія") +2,051 (34)
15. Кевін Магнуссен ("Хаас") +2,152 (35)
16. Шарль Леклер ("Заубер") 2,555 (37)
17. Ланс Стролл ("Вільямс") +2,565 (30)
18. Сєргєй Сіроткін ("Вільямс") +2,657 (37)
19. Маркус Ерікссон ("Заубер") +2,916 (32)
20. Брендон Хартлі ("Торо Россо") +3,091 (38)





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