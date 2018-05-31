Знаменитого гонщика звинуватили у сексуальному злочині, він подав зустрічний позов

Кімі Райкконен

Фінський гонщик Формули-1 Кімі Райкконен подав позов на жінку із Канади у зв'язку із вимаганням грошей.

На такі дії чемпіона світу-2007 підштовхнула невідома канадську жінка, яка звинуватила гонщика у сексуальних домаганнях.

Згідно із її заявами, Райкконен, відпочиваючи у барі в Монреалі після Гран-прі Канади-2016, помацав її за груди.

Цікаво, що адвокати Райкконена розповіли, що про звинувачення жінки дізналися лише у квітні, тобто майже за два роки. Гонщик спростовує будь-які свідчення з боку жінки, ба більше - каже, що ніколи не бачив її.

При цьому жінка та її юристи запропонувала Райкконену владнати справу за певну компенсацію, причому, за словами представників фінна, її сума - аж занадто велика.

Проте, судячи з усього, після зустрічного позову, намагання канадки будуть марними.

Раніше повідомлялося, що недавно Райкконен з гумором висловився про своє майбутнє у Формулі-1.