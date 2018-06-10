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10.06.2018  23:18

Феттель став переможцем Гран Прі Канади

Себастьян Феттель

Пілот Феррарі Себастьян Феттель здобув перемогу в гонці на Гран Прі Канади.

Друге місце дісталося пілоту Мерседеса Валттері Боттасу, третім фінішував Макс Ферстаппен на Ред Булл.

Формула 1

Гран Прі Канади

Гонка

1. Себастьян Феттель (Феррарі)
2. Валттері Боттас (Мерседес)
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
4. Даніель Ріккардо (Ред Булл)
5. Льюїс Хемілтон (Мерседес)
6. Кімі Райкконен (Феррарі)
7. Ніко Хюлькенберг (Рено)
8. Карлос Сайнс (Рено)
9. Естебан Вікон (Форс Індія)
10. Шарль Леклер (Заубер)
11. П'єр Гаслі ( Торо Россо)
12. Ромен Грожан (Хаас)
13. Серхіо Перес (Форс Індія)
14. Кевін Магнуссен (Хаас)
15. Маркус Ерікссон (Заубер)
16. Стоффела Вандорн (Макларен)
17. Сєргєй Сироткін (Вільямс)

Фернандо Алонсо (Макларен) - не фінішував
Ленс Стролла (Вільямс") - не фінішував
Брендон Хартлі (Торо Россо) - не фінішував





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