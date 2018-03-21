Українець став став бронзовим призером етапу Кубку Європи

Дмитро Завадський

З 15 по 18 березня в чеському Карвіні відбувся етап Кубку Європи з бадмінтону – турнір рівня International Series.

Дмитро Завадський завоював медаль у чоловічій одиночній категорії. У кваліфікації харків’янин обіграв суперників з Англії та Індії, а в основній сітці стартував з перемоги 21:9, 21:18 над одноклубником харків’янином Олександром Шмундяком, пише НОК.

Потім Дмитро з рахунком 21:16, 16:21, 21:16 здолав Кая Шаєфера з Німеччини, а в чвертьфіналі чеського бадмінтоніста Яна Лоуда 21: 9, 21:14.

Суперником українця у півфіналі став представник Індії Субханкар Дей. Пройти його Дмитру не вдалося. Поступившись із рахунком 12:21, 21:16, 17:21, він став бронзовим призером.

У свою чергу його суперник став срібним призером, поступившись у фіналі Віктору Свендсену з Данії.

Раніше повідомлялося, що Завадський та Улітіна відстояли звання чемпіонів України.