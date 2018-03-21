Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бадмінтон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
44 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
21.03.2018  15:36

Українець став став бронзовим призером етапу Кубку Європи

Дмитро Завадський

З 15 по 18 березня в чеському Карвіні відбувся етап Кубку Європи з бадмінтону – турнір рівня International Series.

Дмитро Завадський завоював медаль у чоловічій одиночній категорії. У кваліфікації харків’янин обіграв суперників з Англії та Індії, а в основній сітці стартував з перемоги 21:9, 21:18 над одноклубником харків’янином Олександром Шмундяком, пише НОК.

Потім Дмитро з рахунком 21:16, 16:21, 21:16 здолав Кая Шаєфера з Німеччини, а в чвертьфіналі чеського бадмінтоніста Яна Лоуда 21: 9, 21:14.

Суперником українця у півфіналі став представник Індії Субханкар Дей. Пройти його Дмитру не вдалося. Поступившись із рахунком 12:21, 21:16, 17:21, він став бронзовим призером.

У свою чергу його суперник став срібним призером, поступившись у фіналі Віктору Свендсену з Данії.

Раніше повідомлялося, що Завадський та Улітіна відстояли звання чемпіонів України.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
18:49
Біатлон. Джима зробила важливу заяву щодо майбутньої кар'єри
18:33
Футбол. Талановитим українцем цікавиться Ювентус
18:21
Біатлон. Стало відомо, коли визначиться доля тренера чоловічої збірної України
17:58
Футбол. Збірна України (U-19) зіграла внічию із шведами на старті еліт-раунду кваліфікації Євро-2018
17:43
Футбол. Екс-гравець збірної Іспанії може отримати значний строк за податкові махінації
17:23
Олімпіада. Український паралімпієць розповів про свій шлях до успіху
16:58
Футбол. Гравець збірної України: Якщо отримаємо виклик у молодіжку, залюбки допоможемо команді
16:34
Футбол. Волинь підсилилася гравцем із досвідом виступів у Прем'єр-лізі
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!