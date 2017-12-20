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20.12.2017  22:39

Черкаські Мавпи перемогли БІПА-Одесу, Будівельник розгромив Хімік в регулярній першості

Будівельник розгромив Хімік / fbu.ua

20 грудня в баскетбольній Суперлізі відбулося лві гри.

Черкаські Мавпи вдома упевнено перемогли БІПА-Одесу з рахунком 111:90.

В Києві Будівельник розгромив Хімік - 82:56.

Суперліга

20 грудня

Черкаські Мавпи - БІПА-Одеса 111:90 (25:16, 35:24, 26:27, 25:23)

Черкаські Мавпи: Джуріч – (26 + 5підбирань), Кольченко – (22 + 5 передач).

БІПА-Одеса: Тіщенко – (19) Артамонов (14), Беліков – (14).

Будівельник (Київ) – Хімік (Южне) – 82:56 (29:17, 18:15, 17:11, 18:13)

Будівельник: Анісімов (23 + 3підбирання + 4 передачі), Сандул (14 + 7 підбирань)

Хімік: Петров (13 підбирань + 4 передачі), Павлов (16 + 4 підбирань)
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