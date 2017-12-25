Дублери Хіміка не створили проблем першій команді в 1/4 Кубку України

Хімік-2 - Хімік / ФБУ

Южненський Хімік за долею жереба зустрівся у чвертьфіналі Кубку України зі своїми дублерами. У нерівному матчі основа перемогла 62:97.

Кубок України

1/4 фіналу

Перший матч

25 грудня

Хімік-2 - Хімік 62:97 (18:20, 26:28, 15:27, 3:22)

Хімік-2: Ніколенко (13 + 6 підбирань), Ковляр (10), Івашов (9)

Хімік: Мальчевський (20), Павлов (19 + 8 підбирань), Сидоров (17 + 7 підбирань + 4 передачі)

Інші пари 1/4 фіналу:

Черкаські Мавпи - БІПА

БК Рівне - Політехнік

Будівельник - Дніпро