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25.12.2017  15:49

Дублери Хіміка не створили проблем першій команді в 1/4 Кубку України

Хімік-2 - Хімік / ФБУ

Южненський Хімік за долею жереба зустрівся у чвертьфіналі Кубку України зі своїми дублерами. У нерівному матчі основа перемогла 62:97.

Кубок України

1/4 фіналу

Перший матч

25 грудня

Хімік-2 - Хімік 62:97 (18:20, 26:28, 15:27, 3:22)

Хімік-2: Ніколенко (13 + 6 підбирань), Ковляр (10), Івашов (9)

Хімік: Мальчевський (20), Павлов (19 + 8 підбирань), Сидоров (17 + 7 підбирань + 4 передачі)

Інші пари 1/4 фіналу:

Черкаські Мавпи - БІПА

БК Рівне - Політехнік

Будівельник - Дніпро
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