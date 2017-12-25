30 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 15:49
Дублери Хіміка не створили проблем першій команді в 1/4 Кубку України
|Хімік-2 - Хімік / ФБУ
Южненський Хімік за долею жереба зустрівся у чвертьфіналі Кубку України зі своїми дублерами. У нерівному матчі основа перемогла 62:97.
Кубок України
1/4 фіналу
Перший матч
25 грудня
Хімік-2 - Хімік 62:97 (18:20, 26:28, 15:27, 3:22)
Хімік-2: Ніколенко (13 + 6 підбирань), Ковляр (10), Івашов (9)
Хімік: Мальчевський (20), Павлов (19 + 8 підбирань), Сидоров (17 + 7 підбирань + 4 передачі)
Інші пари 1/4 фіналу:
Черкаські Мавпи - БІПА
БК Рівне - Політехнік
Будівельник - Дніпро
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