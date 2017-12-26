72 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 22:41
Будівельник може попрощатися з п'ятьма гравцями, які порушили режим
|БК Будівельник
Київський Будівельник розглядає можливість припинення співпраці з п'ятьма гравцями.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Столичний клуб близький до розівання угод із Генрі Дугатом, Брендоном Філдсом, Павлом Крутоусом, Максом Конате и Кервіном Брістолом.
Усі ці гравці вирішили не їхати на перший матч 1/4 фіналу Кубку України проти Дніпра, який відбудеться 27 грудня, і не попередили керівництво клубу про своє бажання.
Нагадаємо, що дублери Хіміка не створили проблем першій команді в 1/4 Кубку України.
Як повідомлялося раніше, центровий Черкаських Мавп самовільно залишив розташування команди.
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