Будівельник може попрощатися з п'ятьма гравцями, які порушили режим

БК Будівельник

Київський Будівельник розглядає можливість припинення співпраці з п'ятьма гравцями.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Столичний клуб близький до розівання угод із Генрі Дугатом, Брендоном Філдсом, Павлом Крутоусом, Максом Конате и Кервіном Брістолом.

Усі ці гравці вирішили не їхати на перший матч 1/4 фіналу Кубку України проти Дніпра, який відбудеться 27 грудня, і не попередили керівництво клубу про своє бажання.

Нагадаємо, що дублери Хіміка не створили проблем першій команді в 1/4 Кубку України.

Як повідомлялося раніше, центровий Черкаських Мавп самовільно залишив розташування команди.