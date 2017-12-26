Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
72 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
26.12.2017  22:41

Будівельник може попрощатися з п'ятьма гравцями, які порушили режим

БК Будівельник

Київський Будівельник розглядає можливість припинення співпраці з п'ятьма гравцями.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Столичний клуб близький до розівання угод із Генрі Дугатом, Брендоном Філдсом, Павлом Крутоусом, Максом Конате и Кервіном Брістолом.

Усі ці гравці вирішили не їхати на перший матч 1/4 фіналу Кубку України проти Дніпра, який відбудеться 27 грудня, і не попередили керівництво клубу про своє бажання.

Нагадаємо, що дублери Хіміка не створили проблем першій команді в 1/4 Кубку України.

Як повідомлялося раніше, центровий Черкаських Мавп самовільно залишив розташування команди.
Читай також
БІПА без шансів програла Будівельнику у матчі Суперліги
Черкаські Мавпи перемогли БІПА-Одесу, Будівельник розгромив Хімік в регулярній першості
Черкаські Мавпи програли Будівельнику в овертаймі в матчі Суперліги
Дніпро розгромив Будівельник, Черкаські Мавпи обіграли Політехнік в Суперлізі


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
23:50
Футбол. Лаціо переміг Фіорентину в 1/4 фіналу Кубку Італії
23:40
Футбол. Яремчук не допоміг Генту перемогти Андерлехт у чемпіонаті Бельгії
23:15
Футбол. Моуріньо вважає, що 300 мільйонів витрачених на трансфери - замала сума, якої недостатньо для побудови хорошої команди
22:41
Баскетбол. Будівельник може попрощатися з п'ятьма гравцями, які порушили режим
22:30
Теніс. Двоє українців візьмуть участь в Australian Open
22:14
Футбол. Стали відомі міста, які претендують на проведення фіналу Кубку України
21:40
Футбол. Офіційно: Гаррі Кейн кращий нападник, ніж Роналду і Мессі
21:26
Футбол. Тоттенгем обіграв Саутгемптон, МЮ врятувався у грі з Борнмутом. Матчі 20-го туру чемпіонату Англії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.07.2017

Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
В овертаймі українці перемогли команду Сербії.
Євробаскет-2017. Жіноча збірна України до чвертьфіналу не дісталася
Євробаскет-2017. Україна обіграла Угорщину та посіла друге місце у групі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!