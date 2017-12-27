79 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.12.2017 21:49
Дніпро не залишив шансів Будівельнику. Інші матчі 1/4 фіналу Кубку України
|БК Дніпро
Київський Будівельник програв Дніпру 62:89 у першому матчі 1/4 фіналу Кубку України.
Кияни вийшли на гру в ослабленому складі і не змогли нічого протипоставити лідеру першості Суперліги.
Матч-відповідь у цьому протистоянні, а також в інших парах відбудуться у січні.
Кубок України-2017/18
1/4 фіналу. Перші матчі
27 грудня
Будівельник - Дніпро - 62:89 (16:21, 18:22, 14:30, 14:16)
Хімік-2 - Хімік - 62:97 (18:20, 26:28, 15:27, 3:22)
БК РІвне - Політехнік - 67:83 (24:26, 18:22, 9:10, 16:25)
Черкаські Мавпи - БІПА - 87:91 (13:16, 34:23, 19:19, 21:33)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Будівельник дозаявив двох гравців.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
27.12.2017
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
|
09.07.2017
Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua