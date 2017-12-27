Дніпро не залишив шансів Будівельнику. Інші матчі 1/4 фіналу Кубку України

БК Дніпро

Київський Будівельник програв Дніпру 62:89 у першому матчі 1/4 фіналу Кубку України.

Кияни вийшли на гру в ослабленому складі і не змогли нічого протипоставити лідеру першості Суперліги.

Матч-відповідь у цьому протистоянні, а також в інших парах відбудуться у січні.

Кубок України-2017/18

1/4 фіналу. Перші матчі

27 грудня

Будівельник - Дніпро - 62:89 (16:21, 18:22, 14:30, 14:16)

Хімік-2 - Хімік - 62:97 (18:20, 26:28, 15:27, 3:22)

БК РІвне - Політехнік - 67:83 (24:26, 18:22, 9:10, 16:25)

Черкаські Мавпи - БІПА - 87:91 (13:16, 34:23, 19:19, 21:33)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Будівельник дозаявив двох гравців.