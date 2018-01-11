271 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 23:43
Лідер збірної України отримав почесну нагороду в Іспанії. ВІДЕО
|Артем Пустовий (праворуч) з почесною нагородою
Український центровий іспанського Обрадойро став переможцем в номінації Найпрогресуючий гравець чемпіонату Іспанії.
Про це стало відомо під час щорічної церемонії, на якій вручаються нагороди найкращим баскетболістом чемпіонату Іспанії за підсумками року.
¡Así ha sido la intervención de Artem en la Gala #PremiosGigantes en la que ha recibido el Premio Gigante a la Mayor Progresión! #SomosObra pic.twitter.com/pfo4QUIY1q— OBRADOIRO CAB (@OBRADOIROCAB) 10 січня 2018 р.
Нагадаємо, що є чималий інтерес до українського центрового з боку клубів НБА.
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