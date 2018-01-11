Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
271 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
11.01.2018  23:43

Лідер збірної України отримав почесну нагороду в Іспанії. ВІДЕО

Артем Пустовий (праворуч) з почесною нагородою

Український центровий іспанського Обрадойро став переможцем в номінації Найпрогресуючий гравець чемпіонату Іспанії.

Про це стало відомо під час щорічної церемонії, на якій вручаються нагороди найкращим баскетболістом чемпіонату Іспанії за підсумками року.

Нагадаємо, що є чималий інтерес до українського центрового з боку клубів НБА.
Читай також
Пустовий: Нові комбінації - сюрприз для мене
Артем Пустовий підписав новий контракт з іспанським Обрадойро
Вдалий матч Лукашова, стабільний Пустовий. Результати українців за кордоном
Пустовий і Гладир кориснi своїм клубам, дабл-дабл Тищенка. Результати українців
Липовий програв Олімпіакосу, Пустовий переміг Реал. Результати українців за кордоном
Пустовий допоміг Обрадойро обіграти Манресу Зайцева. Інші результати українців
Пустовий закинув вирішальні очки у матчі проти Мурсії. Інші результати українців


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:24
Футбол. Барселона познущалася над Сельтою в 1/8 фіналу Кубку Іспанії
00:03
Футбол. Партнер Ярмоленка в пошуках нової команди
11.01.2018
23:43
Баскетбол. Лідер збірної України отримав почесну нагороду в Іспанії. ВІДЕО
23:24
Футбол. Легендарний парагваєць повернувся до рідного клубу
23:01
Футбол. Колишню зірку Шахтаря дискваліфікували на три місяці
22:43
Футбол. Олімпік підписав форварда
22:27
Футбол. Севілья та Еспаньол крокують далі в Кубку Іспанії
21:54
Футбол. Вболівальники Ніцци побоюються агресії з боку російських фанів у Москві
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
Інтерв'ю
 
Публікації
09.07.2017

Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
В овертаймі українці перемогли команду Сербії.
Євробаскет-2017. Жіноча збірна України до чвертьфіналу не дісталася
Євробаскет-2017. Україна обіграла Угорщину та посіла друге місце у групі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!