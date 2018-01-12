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12.01.2018  22:20

Хімік у феєричній грі вирвав перемогу в Харкові, Дніпро здолав БІПу. Матчі Суперліги України

 Хімік обіграв Політехнік на виїзді/БК Політехнік

12 счня відбулося два матчі першості Суперліги.

Так, лідер чемпіонату Дніпро впевнено переміг одеську БІПу 93:69, тоді як Хімік із Південного у напруженому поєдинку у Харкові здолав місцевий Політехнік 87:81. 

Зазначимо, що команда з Одещини у третій чверті програвали у 19 очок, проте завдяки діям розігруючого Дерріка Колтера, а також центрового В'ячеслава Петрова здобули перемогу. При цьому Петров зробив дабл-дабл, набравши 26 очок та зробивши 12 підбирань. 

У Політехніка найрезультативнішим став американський захисник Бо Барнс - на його рахунку 27 очок та 5 підбирань.

Суперліга

Регулярна першість

12 січня

Політехнік - Хімік - 81:87 (32:23, 22:20, 12:18, 15:26)

Дніпро - БІПА - 93:69 (24:21, 25:21, 25:14, 19:13)

Раніше повідомлялося, що у першій грі 1/4 фіналу Кубку України Хімік здолав Хімік-2


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