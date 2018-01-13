Черкаські Мавпи перемогли Запоріжжя. Інші матчі Суперліги

Запоріжжя - Мавпи / ФБУ

Черкаські Мавпи, серйозно поступаючись на виїзді Запоріжжю після першої чверті, перевернули гру на свою користь і виграли з різницею в 15 очок.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

13 січня

Запоріжжя - Черкаські Мавпи 72:87 (23:12, 18:24, 14:22, 17:20)

Запоріжжя: Щєпкін (23 + 3 перехоплення), Кожемякін (9 + 3 перехоплення + 4 втрати), Кондраков (9)

Черкаські Мавпи: Кобець (29 + 9 підбирань + 3 перехоплення), Кольченко (20 + 6 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення), Беллфілд (11 + 4 втрати)

Миколаїв - Будівельник 16:00