Збірна України (U-18) отримала суперників на ЧЄ-2018

Збірна України на чемпіонаті Європи-2018 для юнаків не старше 18 років зіграє в групі С.

Суперниками нашої збірної будуть команди Іспанії, Фінляндії, а також Боснії і Герцеговини.

Як відомо, турнір пройде в Латвії з 28 липня по 5 серпня.

Раніше повідомлялося, що лідер збірної України отримав почесну нагороду в Іспанії.