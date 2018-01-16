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16.01.2018  19:56

Збірна України (U-18) отримала суперників на ЧЄ-2018

 

Збірна України на чемпіонаті Європи-2018 для юнаків не старше 18 років зіграє в групі С.

Суперниками нашої збірної будуть команди Іспанії, Фінляндії, а також Боснії і Герцеговини.

Як відомо, турнір пройде в Латвії з 28 липня по 5 серпня.

Раніше повідомлялося, що лідер збірної України отримав почесну нагороду в Іспанії.


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