61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]16.01.2018 19:56
Збірна України (U-18) отримала суперників на ЧЄ-2018
Збірна України на чемпіонаті Європи-2018 для юнаків не старше 18 років зіграє в групі С.
Суперниками нашої збірної будуть команди Іспанії, Фінляндії, а також Боснії і Герцеговини.
Draw Results #FIBAU18Europe ⬇️: pic.twitter.com/80jMc6ZtU3— FIBA (@FIBA) 16 січня 2018 р.
Як відомо, турнір пройде в Латвії з 28 липня по 5 серпня.
Раніше повідомлялося, що лідер збірної України отримав почесну нагороду в Іспанії.
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