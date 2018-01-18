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18.01.2018  22:32

Черкаські Мавпи перервали 11-матчеву серію Дніпра, Будівельник переміг Політехнік. Матчі Суперліги

 Фото ФБУ

Черкаські Мавпи здолали Дніпро 91:81, перервавши його 11-матчеву переможну серію.

Для команди Дениса Журавльова це друга поразка у сезоні-2017/18. 

Будівельник впевнено переміг Політехнік 87:72. 

Незважаючи на поразку, Дніпро лідирує у першості, на другому місці - Будівельник, тоді як черкаська команда йде на третьому рядку. 

Суперліга

Регулярна першість

18 січня

Черкаські Мавпи - Дніпро - 91:81  (22:20, 30:25, 20:24, 19:12) 

Черкаські Мавпи: Кольченко (22 очки+4 передачі), Конєв (19+5 підбирань), Кобець (25). 

Дніпро: Мішула (14+4 передачі), Ревзін (13+5 підбирань), Глібов (12+9 підбирань+4 передачі)

Будівельник - Політехнік - 87:72 (30:22, 22:17, 17:21, 18:12)

Будівельник: Дугат (11+3 перехоплення), Отверченко (16+3 перехоплення), Сандул (19+13 підбирань+7 передач).

Політехнік: Йованович (17), Барнс (16+6 підбирань+4 передачі+3 перехоплення), Вуйович (13+5 підбирань).

Нагадаємо, 14 січня Дніпро переміг Хімік, дотиснувши команду з Південного у другій половині грі. 


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