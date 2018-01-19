84 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.01.2018 21:27
БІПА із сиреною вирвала перемогу над Запоріжжям, Хімік здолав Миколаїв. Матчі Суперліги
|Олександр Бєліков/ФБУ
Лідер одеської БІПи Олександр Бєліков приніс перемогу своїй команді у протистоянні із Запоріжжям.
Гравець зробив вирішальний кидок із фінальною сиреною, встановивши остаточний рахунок 86:85.
В іншій грі дня Хімік впевнено здолав Миколаїв 96:77. Звитага команди з Одещини стала можливою завдяки впевненій грі легіонера із США Дерріка Колтера, який набав 29 очок, зробив 4 передачі та з перехоплення.
Суперліга
Регулярна першість
19 січня
БІПА-Одеса - Запоріжжя - 86:85 (27:23, 26:24, 20:9, 13:29)
Хімік - МБК Миколаїв - 96:77 (24:15, 22:23, 23:13, 27:26)
Нагадаємо, напередодні Дніпро програв Черкаський Мавпам, а Будівельник обіграв Політехнік.
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