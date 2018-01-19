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19.01.2018  21:27

БІПА із сиреною вирвала перемогу над Запоріжжям, Хімік здолав Миколаїв. Матчі Суперліги

 Олександр Бєліков/ФБУ

Лідер одеської БІПи Олександр Бєліков приніс перемогу своїй команді у протистоянні із Запоріжжям.

Гравець зробив вирішальний кидок із фінальною сиреною, встановивши остаточний рахунок 86:85. 

В іншій грі дня Хімік впевнено здолав Миколаїв 96:77. Звитага команди з Одещини стала можливою завдяки впевненій грі легіонера із США Дерріка Колтера, який набав 29 очок, зробив 4 передачі та з перехоплення.

Суперліга

Регулярна першість

19 січня

БІПА-Одеса - Запоріжжя - 86:85 (27:23, 26:24, 20:9, 13:29)

Хімік - МБК Миколаїв - 96:77 (24:15, 22:23, 23:13, 27:26)

Нагадаємо, напередодні Дніпро програв Черкаський Мавпам, а Будівельник обіграв Політехнік.


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