47 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.01.2018 20:09
Хімік впевнено здолав Миколаїв перед Матчем усіх зірок Суперліги
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Хімік впевнено переміг Миколаїв/ФБУ
Хімік із Південного впевнено переміг МБК Миколаїв 95:72 у матчі Суперліги.
Чемпіонат України
Суперліга
Регулярна першість
25 січня
Хімік - МБК Миколаїв - 95:72 (22:21, 25:20, 20:17, 25:17)
Хімік: Павлов (23), Остін (16), Петров 13+8 підбирань).
Миколаїв: Попов (14), Давидюк (14), Іванов (12).
Нагадаємо, 27 січня у Миколаєві відбудеться Матч усіх зірок Суперліги. Гра пройде у форматі протистояння команд Північ -Південь. У поєдинку будуть задіяні представники усіх 8 команд першості.
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