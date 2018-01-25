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25.01.2018  20:09

Хімік впевнено здолав Миколаїв перед Матчем усіх зірок Суперліги

 Хімік впевнено переміг Миколаїв/ФБУ

Хімік із Південного впевнено переміг МБК Миколаїв 95:72 у матчі Суперліги.

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25 січня

Хімік - МБК Миколаїв - 95:72 (22:21, 25:20, 20:17, 25:17)

Хімік: Павлов (23), Остін (16), Петров 13+8 підбирань).

Миколаїв: Попов (14), Давидюк (14), Іванов (12).

Нагадаємо, 27 січня у Миколаєві відбудеться Матч усіх зірок Суперліги. Гра пройде у форматі протистояння команд Північ -Південь. У поєдинку будуть задіяні представники усіх 8 команд першості. 
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