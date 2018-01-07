БІПА підсилилась американським та українським захисниками

БК БІПА

Одеська БІПА уклала угоду з американським захисником Джошем Ноффле.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

До переїзду в Україну 29-річний американец, зріст якого складає 194 см, виступав у Чехії, Словаччині і Фінляндії. Минулого сезону в складі словацького Левіце Ноффле набирав 12.7 очка і робив 4.8 підбирання за 23 хвилини в середньому за гру.

Також БІПА розлучилася з розігруючим Сергієм Алфьоровим і форвардом Дмитром Ходовим, які тепер гратимуть за одеський клуб Вищої ліги Динамо, в обмін на атакуючого захисника Олександра Прокопенка.

Прокопенко в середньому набирав 12,5 очка, робив 4,0 підбирання та 5,0 передачі в середньому за 26 хвилин у матчах Вищої ліги за Динамо. Раніше український захисник ставав чемпіоном України у складі южненського Хіміка.

Раніше повідомлялося, що БІПА змінила головного тренера.