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07.01.2018  19:42

БІПА підсилилась американським та українським захисниками

БК БІПА

Одеська БІПА уклала угоду з американським захисником Джошем Ноффле.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

До переїзду в Україну 29-річний американец, зріст якого складає 194 см, виступав у Чехії, Словаччині і Фінляндії. Минулого сезону в складі словацького Левіце Ноффле набирав 12.7 очка і робив 4.8 підбирання за 23 хвилини в середньому за гру.

Також БІПА розлучилася з розігруючим Сергієм Алфьоровим і форвардом Дмитром Ходовим, які тепер гратимуть за одеський клуб Вищої ліги Динамо, в обмін на атакуючого захисника Олександра Прокопенка.

Прокопенко в середньому набирав 12,5 очка, робив 4,0 підбирання та 5,0 передачі в середньому за 26 хвилин у матчах Вищої ліги за Динамо. Раніше український захисник ставав чемпіоном України у складі южненського Хіміка.

Раніше повідомлялося, що БІПА змінила головного тренера.
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