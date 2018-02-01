Дві найголовніші зірки НБА можуть опинитися в одній команді?

Леброн Джеймс (ліворуч) та Стеф Каррі

Леброн Джеймс може стати партнером Стефа Карррі в Голден Стейт Ворріорс.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Кріс Хейнс.

Голден Стейт в разі створення в платіжній відомості місця під максимальний контракт може отримати можливість на переговори з Леброном Джеймсом в міжсезоння-2018.

Джерело повідомляє, що Джеймс зустрінеться з Ворріорс і вислухає пропозицію каліфорнійського клубу.

Очікується, що Джеймс скористається опцією гравця і відмовиться від останнього року в контракті з Клівлендом, щоб стати необмежено вільним агентом.

Нагадаємо, що в НБА проявляють зацікавленість в гравцеві збірної України Артемові Пустовому.