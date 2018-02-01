122 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.02.2018 10:47
Дві найголовніші зірки НБА можуть опинитися в одній команді?
|Леброн Джеймс (ліворуч) та Стеф Каррі
Леброн Джеймс може стати партнером Стефа Карррі в Голден Стейт Ворріорс.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Кріс Хейнс.
Голден Стейт в разі створення в платіжній відомості місця під максимальний контракт може отримати можливість на переговори з Леброном Джеймсом в міжсезоння-2018.
Джерело повідомляє, що Джеймс зустрінеться з Ворріорс і вислухає пропозицію каліфорнійського клубу.
Очікується, що Джеймс скористається опцією гравця і відмовиться від останнього року в контракті з Клівлендом, щоб стати необмежено вільним агентом.
Нагадаємо, що в НБА проявляють зацікавленість в гравцеві збірної України Артемові Пустовому.
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