Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
122 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
01.02.2018  10:47

Дві найголовніші зірки НБА можуть опинитися в одній команді?

Леброн Джеймс (ліворуч) та Стеф Каррі

Леброн Джеймс може стати партнером Стефа Карррі в Голден Стейт Ворріорс.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Кріс Хейнс.

Голден Стейт в разі створення в платіжній відомості місця під максимальний контракт може отримати можливість на переговори з Леброном Джеймсом в міжсезоння-2018.

Джерело повідомляє, що Джеймс зустрінеться з Ворріорс і вислухає пропозицію каліфорнійського клубу.

Очікується, що Джеймс скористається опцією гравця і відмовиться від останнього року в контракті з Клівлендом, щоб стати необмежено вільним агентом.

Нагадаємо, що в НБА проявляють зацікавленість в гравцеві збірної України Артемові Пустовому.
Читай також
Українець оформив сьомий у сезоні дабл-дабл в НБА. ВІДЕО
Клуб НБА за один день підписав та розірвав контракт із українцем
У колишнього гравця НБА з дому викрали унітаз. ФОТО
Ефектний данк Леня - в десятці найкращих моментів дня НБА. ВІДЕО


Останні публікації
30.01.2018
Футбол

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі

Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
 
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
Усі публікації
Новини
11:46
Олімпіада. CAS частково виправдав російських спортсменів. ДОКУМЕНТ
11:20
Легка атлетика. Українка здобула перемогу на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту в Коттбусі
10:47
Баскетбол. Дві найголовніші зірки НБА можуть опинитися в одній команді?
10:30
Футбол. Англійська преса в захваті від гри Зінченка за Манчестер Сіті
10:10
Футбол. Севілья не змогла переграти Леганес в першому матчі півфіналу Кубку Іспанії
09:53
Футбол. Динамо відправилося на другий тренувальний збір до Іспанії
09:36
Футбол. Мілан та Лаціо зіграли в нічию в першому матчі півфіналу Кубку Італії
09:17
Футбол. Футболіст збірної України підписав контракт з лідером чемпіонату Данії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!
Інтерв'ю
 
Публікації
09.07.2017

Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
В овертаймі українці перемогли команду Сербії.
Євробаскет-2017. Жіноча збірна України до чвертьфіналу не дісталася
Євробаскет-2017. Україна обіграла Угорщину та посіла друге місце у групі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!