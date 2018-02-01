11 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.02.2018 22:38
Політехнік переміг Запоріжжя, а Дніпро здолав Миколаїв у матчах Суперліги
|Запоріжжя - Політехнік / ФБУ
1 лютого в чемпіонаті України з баскетболу відбулися два матчі.
Дніпро в овертаймі переміг Миколаїв, а Політехнік також в овертаймі здолав на виїзді Запоріжжя.
Суперліга
Регулярний чемпіонат
1 лютого
Запоріжжя - Політехнік 83:89 ОТ (22:16, 15:18, 16:22, 20:17, 10:16)
Запоріжжя: Щепкін (33), Кожемякін (15), Кондраков (11)
Політехнік: Йованович (18 + 6 передач), Барнс (17 + 7 підбирань + 6 передач + 4 втрати), Вуйович (15 + 11 підбирань + 3 перехоплення)
Миколаїв - Дніпро 75:85 ОТ (25:26, 22:11, 4:21, 20:13, 4:14)
Миколаїв: Кушніров (19 + 11 підбирань), Носков (19 + 7 підбирань + 4 втрати), Попов (10 + 9 підбирань)
Дніпро: Тімофєєнко (18 + 18 підбирань), Глєбов (17 + 8 передач), Мішула (11)
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