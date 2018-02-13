73 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.02.2018 11:35
Тренер лідера чемпіонату НБА сказав гравцям самим керувати собою в матчі з Фініксом. ВІДЕО
|Стів Керр
Головний тренер Голден Стейт Стів Керр перед матчем з Фініксом сказав своїм підопічним самим керувати собою по ходу зустрічі.
Відповіддне відео з'явилося в Twitter Warriors on NBCS.
На відео видно, як Андре Ігудала, Дреймонд Грін і Девід Вест наставляли команду під час таймаутів.
Steve Kerr's letting the players coach tonight 💯 pic.twitter.com/GJ5DVpES5d— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 13 лютого 2018 р.
Сама ж гра закінчилася впевненою пермогою Воїнів - 129:83.
Український центровий Фінікса Олексій Лень провів на майданчику трохи більше 20-ти хвилин.
В активі українця 8 очок, 7 підбирань та 2 асисти.
Раніше повідомлялося, що партнер Леня по Фініксу отримав жахливу травму.
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