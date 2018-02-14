Збірна України розгромила Нідерланди у кваліфікації на жіночий Євробаскет-2019

Аліна Ягупова (з м'ячем) набрала 39 очок/segodnya.ua

Жіноча збірна України не залишила жодного шансу Нідерландам у матчі кваліфікації Євробаскета-2019 - 84:49.

У поєдинку, який відбувся у київському Палаці спорту, найбільш результативною виявилася Аліна Ягупова - в її активі 39 очок та 10 підбирань.

Таким чином, українки повністю реабілітувалися за поразку від Іспанії 10 лютого у Києві.

Після 4-х турів в активі синьо-жовтих 3 перемоги та 1 поразка. Українки йдуть на другому місці, іспанки - лідери.

Євробаскет-2019

Кваліфікація

Група F

Україна - Нідерланди - 84:49 (17:7, 22:16, 24:16, 21:10)

Україна: Ягупова 39 + 10 підбирань + 5 перехоплень + 4 передачі + 1 блок-шот, Удоденко 15 + 5 передач + 4 підбирань, Білоцерківська 8 + 5 передач + 4 підбирань, Радулович 5 + 4 підбирань, Ольховик 3 – старт, Бережинська 5 + 5 підбирань, Науменко 5, Краєвська 2, Самбурська 2, Воробей 0.

Наступні матчі українська команда проведе на виїзді у листопаді: 17-го числа - проти Болгарії, а 21-го - проти Іспанії.

Додамо, що на першість Європи відправляться 8 переможниць квартетів, а також 6 найкращих команд, які зайняли другі місця.

Нагадаємо, у листопаді Україна здобула розгромну перемогу над Болгарією.