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14.02.2018  21:49

Збірна України розгромила Нідерланди у кваліфікації на жіночий Євробаскет-2019

 Аліна Ягупова (з м'ячем) набрала 39 очок/segodnya.ua

Жіноча збірна України не залишила жодного шансу Нідерландам у матчі кваліфікації Євробаскета-2019 - 84:49. 

У поєдинку, який відбувся у київському Палаці спорту, найбільш результативною виявилася Аліна Ягупова - в її активі 39 очок та 10 підбирань. 

Таким чином, українки повністю реабілітувалися за поразку від Іспанії 10 лютого у Києві

Після 4-х турів в активі синьо-жовтих 3 перемоги та 1 поразка. Українки йдуть на другому місці, іспанки - лідери. 

Євробаскет-2019

Кваліфікація

Група F

Україна - Нідерланди - 84:49 (17:7, 22:16, 24:16, 21:10)

Україна: Ягупова 39 + 10 підбирань + 5 перехоплень + 4 передачі + 1 блок-шот, Удоденко 15 + 5 передач + 4 підбирань, Білоцерківська 8 + 5 передач + 4 підбирань, Радулович 5 + 4 підбирань, Ольховик 3 – старт, Бережинська 5 + 5 підбирань, Науменко 5, Краєвська 2, Самбурська 2, Воробей 0.

Наступні матчі українська команда проведе на виїзді у листопаді: 17-го числа - проти Болгарії, а 21-го - проти Іспанії. 

Додамо, що на першість Європи відправляться 8 переможниць квартетів, а також 6 найкращих команд, які зайняли другі місця. 

Нагадаємо, у листопаді Україна здобула розгромну перемогу над Болгарією.
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