Хімік переміг Політехнік, а Дніпро здолав БІПу в матчах Суперліги
|БІПА - Дніпро / ФБУ
У двох матчах чемпіонату України з баскетболу, які відбулися 16 лютого, южненський Хімік переміг харківський Політехнік, а одеська БІПА програла Дніпру.
Суперліга
Регулярний чемпіонат
16 лютого
Хімік - Політехнік 92:69 (26:14, 21:21, 18:22, 27:12)
Хімік: Антипов (24 + 10 підбирань), Колтер (17 + 10 передач), Павлов (15 + 4 підбирання)
Політехнік: Вуйович (20 + 5 підбирань), Рочняк (16 + 5 підбирань), Козлов (9 + 7 передач)
БІПА - Дніпро 68:75 (20:25, 10:18, 17:20, 21:12)
БІПА: Ефіанайі (17 + 9 підбирань), Кривцов (14 + 8 підбирань), Ноффле (12 + 6 підбирань)
Дніпро: Тімофєєнко (26 + 11 підбирань), Шевченко (14 + 6 підбирань), Глєбов (12 + 5 підбирань + 4 передачі)
Нагадаємо, що збірна України розгромила Нідерланди у кваліфікації на жіночий Євробаскет-2019.
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