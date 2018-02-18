БІПА виграла у Політехніка, Хімік поступився Дніпру в Суперлізі

Одеська БІПА вирвала перемогу в домашньому поєдинку Суперліги проти Авантаж-Політехніка з Харкова, а Хімік програв Дніпру.

Як відомо, напередодні чинний чемпіон Суперліги поступився вже вп'яте з початку року.

Суперліга України

Регулярний чемпіонат

17 лютого

БІПА-Одеса – Авантаж-Політехнік (Харків) – 76:67 (22:22, 17:21, 17:10, 20:14)

БІПА: Прокопенко (13), Артамонов (13 + 5 передач), Блаус (13 + 6 підбирань)

Політехнік: Йованович (17 + 4 підбирання), Барнс (12 + 5 передач), Рочняк (12 + 7 підбирань)

Хімік — Дніпро 90:93 (14:17, 25:27, 29:24, 22:25)

Хімік: Колтер (27 + 8 підбирань), Еріанс (21 + 4 підбирання), Мальчевський (14)

Дніпро: Мишула (19 + 5 передач), Шевченко (16 + 12 підбирань), Шундель (13 + 6 підбирань)