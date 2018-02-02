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02.02.2018  10:38

Партнер українеця Леня отримав жахливу травму в НБА. ВІДЕО

Айзея Кенан

Партнер українця Олексія Леня по Фініксу отримав болісне пошкодження в останньому матчі регулярного чемпіонату НБА проти Далласа.

Захисник невдало впав наприкінці першої чверті. Залишити майданчик він зміг лише за допомогою медперсоналу.

За попередньою інформацією американських ЗМІ, у гравця перелом кістки гомілкостопного суглоба.

Раніше повідомлялося, що Лень оформив сьомий у сезоні дабл-дабл в НБА.
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