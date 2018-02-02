156 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 10:38
Партнер українеця Леня отримав жахливу травму в НБА. ВІДЕО
|Айзея Кенан
Партнер українця Олексія Леня по Фініксу отримав болісне пошкодження в останньому матчі регулярного чемпіонату НБА проти Далласа.
Захисник невдало впав наприкінці першої чверті. Залишити майданчик він зміг лише за допомогою медперсоналу.
За попередньою інформацією американських ЗМІ, у гравця перелом кістки гомілкостопного суглоба.
Раніше повідомлялося, що Лень оформив сьомий у сезоні дабл-дабл в НБА.
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