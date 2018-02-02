81 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 20:23
Черкаські Мавпи перемогли Хімік, БІПА програла Будівельнику в матчах Суперліги
|Хімік - Мавпи / ФБУ
2 лютого у чемпіонаті України з баскетболу заплановано два матчі.
У першому Черкаські Мавпи в Южному здолали місцевий Хімік.
Суперліга
Регулярний чемпіонат
2 лютого
Хімік - Черкаські Мавпи 85:92 (19:22, 30:22, 15:23, 21:25)
Хімік: Павлов (26 + 8 підбирань), Колтер (21) Еріанс (12 + 5 підбирань)
ЧМ: Кольченко (19 + 5 підбирань + 5 передач), Кобець (18), Липовцев (15)
БІПА - Будівельник 74:84 (19:24, 24:23, 17:18, 14:19)
БІПА: Ефіанайі (17 + 5 підбирань + 4 втрати), Ноффле (17 + 10 підбирань), Артамонов (12 + 5 підбирань + 6 передач + 4 втрати)
Будівельник: Отверченко (19), Мєсяц (16 + 5 підбирань), Анісімов (14 + 6 підбирань)
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