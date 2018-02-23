218 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.02.2018 22:27
Збірна України впевнено розпочала відбір до чемпіонату світу, перемігши Латвію
|Латвія - Україна / fbu.ua
Збірна України впевнено перемогла на виїзді Латвію в матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.
Головними діючими особами на майданчику в збірній України стали В'ячеслав Кравцов і Юджін Джетер.
Наш центровий набрав 22 очки та зробив 13 підбирань, Юджін же відзначився 20-ма очками та 5-ма асистами.
Чемпіонат світу - 2019
Кваліфікація
23 лютого
Латвія - Україна 68:82 (13:24, 17:16, 22:19, 16:23)
Латвія: Блумс (24+1 під + 7пер), Мейєріс (17+6 під+1пер)
Україна: Кравцов (22+13 під+2 пер), Джетер (20+5 пер)
Раніше повідомлялося, що український баскетболіст встановив унікальний рекорд в США.
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