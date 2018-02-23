Збірна України впевнено розпочала відбір до чемпіонату світу, перемігши Латвію

Латвія - Україна / fbu.ua

Збірна України впевнено перемогла на виїзді Латвію в матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

Головними діючими особами на майданчику в збірній України стали В'ячеслав Кравцов і Юджін Джетер.

Наш центровий набрав 22 очки та зробив 13 підбирань, Юджін же відзначився 20-ма очками та 5-ма асистами.

Чемпіонат світу - 2019

Кваліфікація

23 лютого

Латвія - Україна 68:82 (13:24, 17:16, 22:19, 16:23)

Латвія: Блумс (24+1 під + 7пер), Мейєріс (17+6 під+1пер)

Україна: Кравцов (22+13 під+2 пер), Джетер (20+5 пер)

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