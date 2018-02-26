Збірна України здолала Швецію у домашньому матчі кваліфікації ЧС-2019

Пух Джетер (із м'ячем) набрав 11 очок та віддав 6 передач у грі із Швецією/ФБУ

Збірна України перемогла Швецію 77:66 у матчі кваліфікації ЧС-2019 та фактично забезпечила собі вихід у другий раунд добору.

У поєдинку, який відбувся на майданчику Палацу спорту у Києві, найрезультативнішими у складі української команди став Ігор Зайцев, на рахунку якого 13 очок.

Додамо, що для виходу у другий раунд кваліфікації українцям необхідно здобути одну перемогу у двох матчах - 28 червня підопічні Євгена Мурзіна зустрінуться на виїзді із Туреччиною, а 1 липня проведуть ще один домашній поєдинок - проти Латвії.

Чемпіонат світу-2019

Кваліфікація, перший раунд

Група В

4-й тур

26 лютого

Україна - Швеція 77:66 (26:25, 25: 7, 9:12, 17:22)

Україна: Джетер (11 + 6 передач), Гладир (11), Конєв (2 + 6 підборів), Бобров (9), Кравцов (10 + 7 підбирань) - старт; Герун (2), Кольченко (2), Лукашов, Липовий (2), Мішула (6), Пустовий (9 + 4 передачі + 2 блок-шота), Зайцев (13)

Швеція: Т. Массамба (13), Борг (10), Черапович (12), Линдквист (2), Біргандер (4 + 5 підборів) - старт; В. Гаддефорс (3), Хакансон (9), Челльбом, Ліндстрем (2), Палмблад (8), Спірес (3)

Нагадаємо, 22 лютого збірна України на виїзді здолала саме латвійців.