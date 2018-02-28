Український форвард продовжить кар'єру в Латвії

Денис Яковлєв / plk.pl

Український форвард Денис Яковлєв підсилив латвійський Вентспілс.

Про це повідомляє Sportando.

Як відомо, останнім клубом гравця був Орландіні, куди Яковлєв перебрався в вересні 2018 року.

У чемпіонаті Італії Денис відіграв 19 матчів, набираючи в середньому за гру по 8,3 очка, 4,2 підбирання і 1,5 передачі.

Раніше повідомлялося, що Яковлєв не підійшов мінському Динамо.