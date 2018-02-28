110 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 13:41
Український форвард продовжить кар'єру в Латвії
|Денис Яковлєв / plk.pl
Український форвард Денис Яковлєв підсилив латвійський Вентспілс.
Про це повідомляє Sportando.
Як відомо, останнім клубом гравця був Орландіні, куди Яковлєв перебрався в вересні 2018 року.
У чемпіонаті Італії Денис відіграв 19 матчів, набираючи в середньому за гру по 8,3 очка, 4,2 підбирання і 1,5 передачі.
Раніше повідомлялося, що Яковлєв не підійшов мінському Динамо.
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