БІПА обіграла Запоріжжя в матчі Суперліги

БІПА обіграла Запоріжжя в єдиному матчі ігрового дня регулярного чемпіонату Суперліги.

Раніше повідомлялося, що БІПА виграла у Політехніка.

Суперліга України

Регулярний чемпіонат

1 березня

Запоріжжя - БІПА 59:84 (21:20, 14:20, 16:19, 8:25)

Запоріжжя: Щепкін (18), Ворнік (12 + 4 підбирання), Кожемякін (5 + 5 передач)

БІПА: Тищенко (14 + 9 підбирань), Луценко (13), Артамонов (11 + 12 передач + 11 підбирань)