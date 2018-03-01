26 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.03.2018 21:54
БІПА обіграла Запоріжжя в матчі Суперліги
БІПА обіграла Запоріжжя в єдиному матчі ігрового дня регулярного чемпіонату Суперліги.
Раніше повідомлялося, що БІПА виграла у Політехніка.
Суперліга України
Регулярний чемпіонат
1 березня
Запоріжжя - БІПА 59:84 (21:20, 14:20, 16:19, 8:25)
Запоріжжя: Щепкін (18), Ворнік (12 + 4 підбирання), Кожемякін (5 + 5 передач)
БІПА: Тищенко (14 + 9 підбирань), Луценко (13), Артамонов (11 + 12 передач + 11 підбирань)
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