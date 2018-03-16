Хімік на виїзді здолав БІПУ в матчі Суперліги

БІПА - Хімік / ФБУ

Южненський Хімік в Одесі переміг місцеву БІПУ в чемпіонаті України з баскетболу.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

16 березня

БІПА - Хімік 83:88 (20:22, 18:28, 18:17, 27:21)

БІПА: Ноффле (13), Блаус (12 + 7 підбирань + 5 передачі), Кривцов (12)

Хімік: Еріанс (29), Колтер (21 + 5 підбирань + 5 втрат + 3 перехоплення), Петров (17 + 6 передач)

Нагадаємо, що Дніпро виграв Кубок України.