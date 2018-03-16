СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
23 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 22:37
Хімік на виїзді здолав БІПУ в матчі Суперліги
|БІПА - Хімік / ФБУ
Южненський Хімік в Одесі переміг місцеву БІПУ в чемпіонаті України з баскетболу.
Суперліга
Регулярний чемпіонат
16 березня
БІПА - Хімік 83:88 (20:22, 18:28, 18:17, 27:21)
БІПА: Ноффле (13), Блаус (12 + 7 підбирань + 5 передачі), Кривцов (12)
Хімік: Еріанс (29), Колтер (21 + 5 підбирань + 5 втрат + 3 перехоплення), Петров (17 + 6 передач)
Нагадаємо, що Дніпро виграв Кубок України.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
|
09.07.2017
Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій