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102 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 22:55
Гравець НБА висміяв журналіста через запізнення на прес-конференцію. ВІДЕО
|Рассел Вестбрук
Розігруючий Оклахома-Сіті Рассел Вестбрук пожартував над журналістом, який запізнився на прес-конференцію.
"Вдячний вам, що з'явилися", - сказав гравець працівнику ЗМІ.
Нагадаємо, що команда українця залишилася без плей-офф НБА.
PSA: Don't be late to a Russell Westbrook presser— Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 17 марта 2018 г.
📹: @FredKatz pic.twitter.com/yNt5Qj1d1Y
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій