Гравець НБА висміяв журналіста через запізнення на прес-конференцію. ВІДЕО

Рассел Вестбрук

Розігруючий Оклахома-Сіті Рассел Вестбрук пожартував над журналістом, який запізнився на прес-конференцію.

"Вдячний вам, що з'явилися", - сказав гравець працівнику ЗМІ.

Нагадаємо, що команда українця залишилася без плей-офф НБА.