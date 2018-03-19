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19.03.2018  22:55

Гравець НБА висміяв журналіста через запізнення на прес-конференцію. ВІДЕО

Рассел Вестбрук

Розігруючий Оклахома-Сіті Рассел Вестбрук пожартував над журналістом, який запізнився на прес-конференцію.

"Вдячний вам, що з'явилися", - сказав гравець працівнику ЗМІ.

Нагадаємо, що команда українця залишилася без плей-офф НБА.





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