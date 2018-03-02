71 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.03.2018 21:11
Черкаські Мавпи розбили Дніпро в матчі Суперліги
|Дніпро - Мавпи / ФБУ
Дніпро на домашньому паркеті не встояв у протистоянні з Черкаськими Мавпами.
Суперліга
Регулярний чемпіонат
2 березня
Дніпро - Черкаські Мавпи 69:83 (9:19, 24:25, 14:25, 22:14)
Дніпро: Шевченко (17), Рєвзін (11 + 5 підбирань), Сізов (9 + 7 підбирань)
ЧМ: Кобець (25), Кольченко (24), Конєв (10)
Нагадаємо, що в іншому матчі дня Будівельник переміг Політехнік.
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