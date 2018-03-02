Черкаські Мавпи розбили Дніпро в матчі Суперліги

Дніпро - Мавпи / ФБУ

Дніпро на домашньому паркеті не встояв у протистоянні з Черкаськими Мавпами.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

2 березня

Дніпро - Черкаські Мавпи 69:83 (9:19, 24:25, 14:25, 22:14)

Дніпро: Шевченко (17), Рєвзін (11 + 5 підбирань), Сізов (9 + 7 підбирань)

ЧМ: Кобець (25), Кольченко (24), Конєв (10)

Нагадаємо, що в іншому матчі дня Будівельник переміг Політехнік.