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481 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 13:09
Американський легіонер збірної України рятує дівчинку з Галичини
|Пух Джеттер
Баскетболіст збірної України, американець за походженням Юджин Джетер передав ігрову майку національної команди для благодійного аукціону.
Усі зібрані кошти баскетболіст спрямує на лікування дівчинки з Червонограда (Львівська область), яка хворіє на рак, пише ФБУ.
Організаторами акції, окрім безпосередньо самого Джетера, виступили відомий український баскетболіст Андрій Лєбєдєв та президент БК Львів-УАД Роман Городечний.
Стартова ціна майки Джетера – 1000 гривень. Аукціон триватиме до п’ятниці, 23 березня (включно).
Раніше повідомлялося, що Джеттер приїхав на допомогу збірній України у відборі на чемпіонат світу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій