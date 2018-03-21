Американський легіонер збірної України рятує дівчинку з Галичини

Пух Джеттер

Баскетболіст збірної України, американець за походженням Юджин Джетер передав ігрову майку національної команди для благодійного аукціону.

Усі зібрані кошти баскетболіст спрямує на лікування дівчинки з Червонограда (Львівська область), яка хворіє на рак, пише ФБУ.

Організаторами акції, окрім безпосередньо самого Джетера, виступили відомий український баскетболіст Андрій Лєбєдєв та президент БК Львів-УАД Роман Городечний.

Стартова ціна майки Джетера – 1000 гривень. Аукціон триватиме до п’ятниці, 23 березня (включно).

Раніше повідомлялося, що Джеттер приїхав на допомогу збірній України у відборі на чемпіонат світу.