Чинний чемпіон впевнено розібрався із колись принциповим суперником у матчі Суперліги

Київський Будівельник переміг БІПУ 87:70 у матчі регулярної першості Суперліги.

Кияни на майданчику Палацу спорту невдало розпочали протистояння із колись принциповим суперником (Будівельник та БІПА боролися за чемпіонство наприкінці 1990-х), проте ривок 24:4 у третій чверті дозволив їм успішно завершити гру.

Будівельник залишається на другому місці у турнірній таблиці першості, проте звідти їх можуть посунути Черкаські Мавпи. При цьому киянам 23 березня належить зіграти останнім матч регулярки - проти Хіміка, а от у черкасців - два поєдинки попереду - проти БІПи та Хіміка 23-го та 25-го числа відповідно.

Суперліга України

Регулярна першість-2017/18

21 березня

Будівельник - БІПА - 87:70 (18:26, 27:14, 24:4, 18:26)

Будівельник: Дугат (6 + 6 підбирань + 4 передачі), Отверченко (18 + 5 передач), Місяць (1), Дроздов (4 + 4 підбирання), Сандул (10 + 10 підбирань + 4 передачі + 2 перехоплення) - старт; Крутоус (17), Анісімов (15), Зотов (7 + 4 передачі + 4 перехоплення), Вінтоняк (6), Дзюба (3).

БІПА: Ноффле (4 + 5 підборів), Прокопенко (4 + 4 втрати), Ефіанайі (10), Кривцов (8), Блаус (6) - старт; Тищенко (15 + 8 підбирань), Луценко (9 + 6 підборів), Воєвода (6 + 4 передачі), Бєліков (4 + 8 підбирань), Балабан (4).

Нагадаємо, раніше БІПА поступилася вдома Хіміку.