Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
97 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
21.03.2018  20:59

Чинний чемпіон впевнено розібрався із колись принциповим суперником у матчі Суперліги

 

Київський Будівельник переміг БІПУ 87:70 у матчі регулярної першості Суперліги. 

Кияни на майданчику Палацу спорту невдало розпочали протистояння із колись принциповим суперником (Будівельник та БІПА боролися за чемпіонство наприкінці 1990-х), проте ривок 24:4 у третій чверті дозволив їм успішно завершити гру. 

Будівельник залишається на другому місці у турнірній таблиці першості, проте звідти їх можуть посунути Черкаські Мавпи. При цьому киянам 23 березня належить зіграти останнім матч регулярки - проти Хіміка, а от у черкасців - два поєдинки попереду - проти БІПи та Хіміка 23-го та 25-го числа відповідно. 

Суперліга України

Регулярна першість-2017/18

21 березня

Будівельник - БІПА - 87:70 (18:26, 27:14, 24:4, 18:26)

Будівельник: Дугат (6 + 6 підбирань + 4 передачі), Отверченко (18 + 5 передач), Місяць (1), Дроздов (4 + 4 підбирання), Сандул (10 + 10 підбирань + 4 передачі + 2 перехоплення) - старт; Крутоус (17), Анісімов (15), Зотов (7 + 4 передачі + 4 перехоплення), Вінтоняк (6), Дзюба (3).

БІПА: Ноффле (4 + 5 підборів), Прокопенко (4 + 4 втрати), Ефіанайі (10), Кривцов (8), Блаус (6) - старт; Тищенко (15 + 8 підбирань), Луценко (9 + 6 підборів), Воєвода (6 + 4 передачі), Бєліков (4 + 8 підбирань), Балабан (4).

Нагадаємо, раніше БІПА поступилася вдома Хіміку.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
22:59
Футбол. Футболісту Шахтаря у збірній Бразилії дістався номер Неймара
22:44
Футбол. Алієв дебютував у ролі головного тренера, його команда перемогла. ВІДЕО
22:22
Футбол. Реал зробить рекордну пропозицію щодо футболіста Роми
21:59
Футбол. Гравець, який колись ставив на коліна Шахтар, продовжить кар'єру у Другій лізі
21:45
Футбол. Ветеран Зорі збирається влітку завершити кар'єру футболіста
21:29
Теніс. Отримую задоволення від гри: легендарний Федерер зробив заяву щодо своєї кар'єри
20:59
Баскетбол. Чинний чемпіон впевнено розібрався із колись принциповим суперником у матчі Суперліги
20:44
Футбол. Агент підтвердив інтерес Ювентуса до талановитого голкіпера Зорі
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.07.2017

Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
В овертаймі українці перемогли команду Сербії.
Євробаскет-2017. Жіноча збірна України до чвертьфіналу не дісталася
Євробаскет-2017. Україна обіграла Угорщину та посіла друге місце у групі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!