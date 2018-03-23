В наступному сезоні Лень буде грати в новому клубі

Олексій Лень

Український центровий Фінікса Олексій Лень після п'яти сезонів в Арізоні планує змінити обстановку.

Про це розповів сам український баскетболіст.

"Ймовірно, в наступному сезоні я буду грати в іншій команді. З нетерпінням чекаю майбутнього міжсезоння. Це буде захоплююче. Вперше у мене буде шанс опинитися там, де я хочу", - цитує Леня sportarena.com.

Раніше повідомлялося, що Лень оформив десятий дабл-дабл у сезоні.