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85 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 12:10
В наступному сезоні Лень буде грати в новому клубі
|Олексій Лень
Український центровий Фінікса Олексій Лень після п'яти сезонів в Арізоні планує змінити обстановку.
Про це розповів сам український баскетболіст.
"Ймовірно, в наступному сезоні я буду грати в іншій команді. З нетерпінням чекаю майбутнього міжсезоння. Це буде захоплююче. Вперше у мене буде шанс опинитися там, де я хочу", - цитує Леня sportarena.com.
Раніше повідомлялося, що Лень оформив десятий дабл-дабл у сезоні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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